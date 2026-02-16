Talvipakkasilla pysyy parhaiten lämpimänä kerrosasussa, jossa on mukana villaa. Villavaate on myös helppo korjattava.
Villa on talvipukeutumisen kulmakivi, sanoo neulesuunnittelija, käsityöläinen ja kirjailija Satu Tolvanen.
Villan salaisuus ovat sen onkalot, jotka lämpenevät kehon omasta lämmöstä.
– Kun päälle heittää kuoritakin, lämpö myös pysyy sisällä, Tolvanen kertoi Huomenta Suomen haastattelussa helmikuussa.
Olennaista on, että villavaate on lähimpänä ihoa – jos iho sen kestää. Tolvasen mukaan alimmaksi kerrastoksi voi valita esimerkiksi merinovillapaidan, joka siirtää kosteuden pois iholta.
Tolvasen mukaan villa toimii myös kesällä, koska se säätelee ihon lämpötilaa.
Villaa ei tarvitse yleensä pestä, vaan sen tärkein hoito on tuuletus. Tolvasen mukaan ihmiset pesevät villavaatteitaan usein turhaan.