Tälle viikolle on luvassa pikainen takatalvi. Ensi yönä lumisadealue pyyhkäisee Keski- ja Pohjois-Suomen yli, ja samalla aamuissa voi olla kuuraa ja mustaa jäätä. Lunta voi kertyä jopa lähelle 10 senttiä.

Säähän saadaan tällä viikolla nopea käännös. Aurinkoisemman päivän jälkeen pari seuraavaa päivää on monin paikoin sadepäiviä – ja osaan maata on tulossa myös lumipyry.

Meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan takatalven tuntua saadaan etenkin maan itä- ja pohjoisosissa.

– Ensi yö on jonkinlainen takatalvi, varsinkin itä‑ ja pohjoisosissa maata. Sinne tulee useampi sentti lunta ensi yön aikana, meteorologi sanoo.

Paikoin lunta voi kertyä lyhyessä ajassa reippaastikin.

– Huomisaamuun mennessä kahdesta vajaa kymmenen senttiä on tullut lunta Pohjois-Karjalassa ja Lapissa laajalti. Kyllä se takatalvelta siellä tuntuu, Mäntykannas sanoo.

Teillä kuuraa ja mustaa jäätä

Aamuisin liukkaus voi yllättää, vaikka iltapäivällä lämpötilat nousevat plussalle. Kuuraiset pinnat antavat aamuisin osviittaa tilanteesta.

– Jos aamulla huomaa, että nurmi on jäässä, tiekin voi olla kuuran peitossa.

Kuuran ja mahdollisen mustan jään riski korostuu Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjoisessa painopiste on lumisateessa.

Sadepäivät voivat helpottaa katupölyä ja siitepölyä

Lämpötilat sahaavat ja sateet yleistyvät, mutta Mäntykannas nostaa esiin myös hyvän puolen: vesisade voi laskea pölypitoisuuksia.

– Sade on hyvä, jos kärsii siitepölystä tai katupölystä. Nämä pitoisuudet saadaan nyt lähipäivinä vähän alemmas, kun vesi sitoo epäpuhtauksia.

Lue myös: Ilmanlaatu on ollut jopa erittäin huono

Takatalvi tulee joka vuosi

Mäntykannas korostaa, että takatalvi ei ole tähän aikaan vuodesta mikään poikkeus – päinvastoin.

– Varmasti se on joka vuosi jonnekin päin Suomeen tullut. Täytyy muistuttaa, että olemme vasta maaliskuussa.

– Tänä vuonna kevät on, alustavien tietojen mukaan, alkanut jo viikkoja sitten, joten todennäköisyydet takatalven saapumisille ovat itse asiassa aika korkeat.

Meteorologin katse ulottuu jo pidemmällekin ennusteessa: myös pääsiäisen aikaan voi tulla vielä uusi kylmä aalto.

– Juuri pääsiäisenä takatalven riski alkaa nousta. Sieltä voi tulla yöpakkasia ja luminen yllätys.