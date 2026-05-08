Luontodokumenteistaan tunnettu Sir David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Hänen luontodokumenttejaan ovat katsoneet sadat miljoonat ihmiset, ja hän on ollut vuosikymmeniä maailman arvovaltaisin ääni luontoasioissa.

Attenborough on tehnyt dokumentteja yli 70 vuotta. Yksi hänen tavaramerkeistään tunnistettava ääni, jolla hän selostaa dokumenttejaan. Hän toimii edelleen ympäristönsuojelun eturintamassa.

Attenborough'n ihailijoihin kuuluvat muun muassa Britannian kuningasperhe, Barack Obama ja poptähti Billie Eilish. Hänen karismansa, huumorinsa ja lämpönsä sekä hänen syvällinen tietämyksensä ja tarinointitaitonsta ovat tehneet hänestä luonnon puolesta puhumisen supertähden.

Edesmennyt kuningatar Elisabet tiivisti Attenborough’n saavutukset vuonna 2019.

– Kykysi viestiä luonnonympäristömme kauneudesta ja haavoittuvuudesta on vertaansa vailla, Elisabet lausui.

