Ratamoottoripyöräilijä Kamil Holan kuoli.
Pohjois-Irlannin pohjoisrannikolla ajettavan kansainvälisen North West 200 -ratamoottoripyöräkilpailun aika-ajoissa tapahtui torstaina kuolinonnettomuus.
Kuljettaja ajoi ulos radan nopeimmassa mutkassa, ja aika-ajot keskeytettiin punaisin lipuin.
Kuskin perhe pyysi ensin miehen henkilöllisyyden salaamista, mutta perhe antoi sittemmin luvan nimen julkaisuun.
Onnettomuudessa menehtyi tshekkiläinen 48-vuotias kuljettaja Kamil Holan.
Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että Holan on Norh West 200:n ensimmäinen kuolonuhri sitten vuoden 2016. Hän on kaikkiaan 20. kuollut kuljettaja tapahtuman 97-vuotisen historian aikana.
Holan oli kilpaillut muun muassa legendaarissa Mansaarten ajoissa ja voittanut useita kilpailuja kotimaassaan.
Holanin tiimi Hefty74 kuvaili kuskinsa olleen "ennen kaikkea mahtava ystävä ja upealuonteinen mies".
– Nöyryyttäsi, intohimoasi ja hymyäsi tullaan kaipaamaan joka sekunti, tiimi kirjoitti.
Holanin perhe antoi hyväksyntänsä North West 200 -kilpailun jatkumiselle.