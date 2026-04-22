Viikonlopuksi on ennustettu useita senttejä lunta Helsingin ja Tampereen välille.
Keväisille lämmöille saadaan heittää ainakin hetkeksi hyvästit, sillä keskiviikosta alkaen ilma kylmenee, tuulet voimistuvat ja luvassa on niin räntää, vettä kuin luntakin.
Keskiviikkona on luvassa myös voimakkaita tuulia etenkin Järvi-, Keski- ja Pohjois-Suomeen, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas.
– Voi oikeasti tulla tuulituhoja iltapäivällä ja illalla. Puuskainen ja kylmä pohjoistuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja.
Etelä-Suomessa vältytään todennäköisesti kaikkein pahimmilta puuskilta, mutta lämmintä on silti syytä pukea ylle.
– Vaikka mittareissa on tänään vielä 10–15 astetta, niin kannattaa pukeutua sen mukaan, että siellä tuulee, kertoo Mäntykannas.
Lumi- ja räntäkuuroja on tänään odotettavissa maan pohjoisosiin. Torstaina lämpötilat jäävät selvästi viime päivien lukemista, ja etelässä elohopea saattaa nipin napin kivuta 10 asteeseen. Pohjoisessa jäädään lähelle viittä astetta.
Torniossa nautittiin tiistaina kevätauringosta.Toivo Mikkonen
Lunta luvassa myös etelään?
Mäntykannaksen mukaan viikon kiinnostavin sääilmiö on Norjanmerellä oleva matalapainemöllykkä, joka voi tuoda lauantaina lunta myös Etelä-Suomeen.