Portugalin MM-rallin kahdeksannella erikoskokeella kaksi kuljettajaa karautti leveäksi samassa kohdassa.
Ensin Oliver Solberg veti Portugalin MM-rallin kahdeksannella erikoiskokeella mutkan railakkaasti leveäksi ja ruotsalaiskuskin Toyota lähti pomppimaan viistossa röykyttäen osumaa ottaen.
– Herranjumala, mikä tilanne! MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm parahti.
Pian samassa paikassa pellolle meni Portugalin osakilpailua johtanut Hyundain ranskalaisässä Adrien Fourmaux.
Fourmaux menetti rajusti aikaa ja hävisi erikoiskokeen pohja-ajan paahtaneelle Toyotan Sébastien Ogierille 29,3 sekuntia. Fourmaux heristeli pätkän maalissa sormeaan eikä vaivautunut antamaan haastattelua.
Solberg selvisi 8,7 sekunnin pätkätappiolla Ogierille.
Pajari nousi
Toyotan Sami Pajari kaasutteli erikoiskokeen toiseksi nopeimman ajan, vain 0,8 sekuntia Ogieria hitaampana.