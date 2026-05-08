Euroopan komissio linjaa, että perutusta lennosta pitää maksaa korvaukset horjuvasta polttoainetilanteesta huolimatta.

Lentojen peruutuksia on väläytelty polttoainepulan takia. Euroopan komission mukaan Iranin sota ei oikeuta lentoyhtiöitä jättämään korvauksia maksamatta asiakkaille, jos lentoja perutaan.

EU-komissio ilmoitti perjantaina lentoyhtiöille, ettei sota vaikuta polttoainemarkkinoihin niin vakavasti, että lentoyhtiöt voisivat poiketa matkustajien oikeuksia turvaavista säännöistä.

EU-lainsäädännön mukaan matkustajilla on oikeus hyvitykseen tai uudelleen reititykseen, jos heidän lentonsa perutaan.

EU-komissio ilmoitti, että lentoyhtiöt voidaan vapauttaa taloudellisen korvauksen maksamisesta matkustajille lennon peruuntumisen yhteydessä vain paikallisen polttoainepulan vuoksi.

Komissio lisäsi, että lisämaksuja, esimerkiksi polttoainelisämaksuja, ei saa periä takautuvasti.

Maailmanlaajuinen lentoyhtiöiden etu- ja yhteistyöjärjestö IATA on varoittanut tulevan kesän matkailijoita lentoliikennettä uhkaavasta polttoainepulasta.