KalPan mestaruusjuhliin viime keväänä pelaajauransa päättänyt Tuomas Kiiskinen liittyy Ilveksen valmennusryhmään.

Ilves julkisti perjantaina päävalmentaja Tommi Niemelän uuden valmennusryhmän jäsenet. Aiemmasta apuvalmentajistosta jatkaa vain Joonas Tanska.

Uusina ryhmään liittyvät Mika Marttila, Tuomas Kiiskinen ja maalivahtivalmentaja Simo Vehviläinen. Uudeksi fysiikkavalmentajaksi Ilves on nimittänyt Tommi Pärmäkosken ja data-analyytikoksi Miika Arposen.

Marttila toimi neljän viime kauden ajan Ilveksen kehitysvalmentajana ja jääkiekkolehtorina. Hän on ollut voittamassa Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajana yhtä MM-hopeaa ja kahta -pronssia.

39-vuotias Kiiskinen toimi pelaajauransa neljä viimeistä kautta KalPan kapteenina. Kiiskisen sopimus Ilveksen kanssa on 1+2-vuotinen.

Vehviläinen oli vuosina 2011–18 Pelicansin valmennusryhmässä maalivahtivalmentajana, videovalmentajana ja joukkueenjohtajana. Hänellä on kokemusta myös Sveitsin, Saksan ja Venäjän liigoista.