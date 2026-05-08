Hinausauto körötteli Toyotan Elfyn Evansin tiellä Portugalin MM-rallin perjantai-iltapäivän ensimmäisellä erikoiskokeella.

Rallin seitsemännellä erikoiskokeella nähtiin kummallisia sattumuksia. Ensin Evans jäi yllättävään pölypilveen, joka paljastui lopulta hinausauton tekemäksi. Lava-auto väistyi vain täpärästi Toyotan tieltä.

– Mitä täällä on pölyä Evansilla? MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm havaitsi aluksi.

– Miten tuo on edes mahdollista? Ei, ei, järjestäjät, voi voi. Sieltä ovat nolla-autot kumminkin menneet, mistä se on tullut sinne välille? Ferm hämmästeli.

Toisella Toyota-kuskilla Oliver Solbergilla oli erilainen ongelma.

– Se oli vaarallista. Minulla oli poliisi keskellä tietä. Tulimme talla pohjassa ja hän hyppäsi pois tieltä. Tällaista on tapahtunut niin monesti tässä rallissa. Uskomatonta, typerää, Solberg sadatteli.

Erikoiskokeella pohja-ajan ajoi Toyotan Sebastien Ogier 2,6 sekunnin erolla Hyundain Thierry Neuvilleen. Sen sijaan hienon aamun ajanut Sami Pajari jäi 8,2 sekuntia ja putosi kakkossijalta viidenneksi.

Kisan kärjessä jatkaa Hyundain Adrien Fourmaux, mutta Ogier nousi jo neljän sekunnin päähän toisesta ranskalaisesta.

