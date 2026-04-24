Luontoäiti päätti, että kauniista keväästä on nyt nautittu Suomen eteläpuoliskollakin riittävästi. Lauantaiaamusta alkaa melkoinen rytinä.

Takatalvi iskee voimalla Suomen länsiosiin lauantaina aamulla. Myrskymatala paiskoo 10 senttiä lunta Kokkolan ja Kuopion välille.

– Etelässä tulee vettä pitkin päivää, ja Turku–Helsinki-välissä voidaan ihmetellä, että mikä takatalvi, jopa 10 astetta voi ylittyä auringonpaisteessa, meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Mutta kyllä eteläkin saa osansa. Tuuli voimistuu iltapäivän aikana myrskylukemiin Pohjanmaan rannikkoalueilla, ja keskituulikin voi yltyä yli myrskylukemiin (25,1 m/s), Pouta arvioi.

Myrsky katkoo sähköjä, mutta sunnuntai on Poudan mukaan pahempi. Etelään saapuu se pitkään peloteltu lumisade, mutta se ei plussakelissä kauaa maassa viihdy, kun maa on kaiken lisäksi lauantain vesisateiden jäljiltä märkänä.

Suomen itäosissa kannattaa kiinnittää turvavyöt. Myräkkä jää pyörimään itärajalle, jonne voi tulla yli 20 senttimetriä lunta. Valkoista pyryttää vielä pitkään iltapäivälläkin sunnuntaina.

Sähkökatkojen osalta tilanne on pahempi kuin keskiviikkona, jolloin Kainuun ja Itä-Suomen alueella yli 30 000 kotitaloutta oli pahimmillaan ilman sähköä. Nyt tuho osuu enemmän asutulle alueelle, Pouta sanoo.

– Uskon, että kymmenetuhannet, ehkä jopa 50 000 on ilman sähköä.

– Ilman muuta sähkökatkot huolestuttavat mahdollisia lumitöitä enemmän. Puuskaennuste menee aivan punaiseksi sunnuntaina, Pouta jatkaa.

Joonas Koskela jatkaa Forecan verkkosivuilla, että puuskat pysyvät pääosin 15–20 m/s-lukemissa, mutta voivat yltyä myrskylukemiin. Vahinkoja syntyy keskimääräistä enemmän, sillä tuuli puhaltaa pohjoisesta ja maaperä on jo roudaton.

Näin suuri lumikertymä myös jää Itä-Suomeen ainakin alkuviikoksi, myös Pohjanmaalla maa pysyy pidempään valkoisena.