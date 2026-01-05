Juuston luvaton valmistaminen on kuumentanut tunteita Austaliassa.

Australian Adelaiden esikaupunkialueella asuva mies on määrätty suorittamaan oikeudelle 120 000 Australian dollarin, eli noin 68 000 euron suuruinen maksu takapihalle kyhätyn luvattoman juustotehtaan takia. Asiasta uutisoi ABC-sivusto.

Alun perin John Kitsis oli määrätty poistamaan juustonvalmistukseen käytetyt tilat ja laitteet maaliskuussa 2020.

Kitsis ei kuitenkaan totellut oikeuden määräystä.

Tuoreessa oikeuden tuomiossa tuomari totesi, että Kitsis oli noudattanut määräystä vasta kesäkuussa 2025 – useita kuukausia sen jälkeen, kun hänet oli todettu syylliseksi oikeuden halventamiseen helmikuussa.

Tuomarin mukaan oikeuden halventaminen on erittäin vakava asia.

Tuomarin mukaan Kitsis oli jatkuvasti ollut piittaamaton oikeutta kohtaan ja hänet oli pidätettykin kolmeksi päiväksi, koska hän ei ollut saapunut oikeuden käsittelyyn.

Tuomarin mukaan Kitsisin anteeksipyynnöllä ei ollut juurikaan painoarvoa, koska se oli esitetty aivan viime tingassa.

Tuomioistuimen mukaan Kitsis oli perustellut tottelemattomuutta osin sillä, ettei yritystoiminta ollut kunnolla käynnistynyt, eikä se ollut tuottavaa.

Lisäperusteluja tottelemattomuudelle löytyi kielihaasteista, sillä mies oli saapunut Australiaan Kreikasta vuonna 1990. Kielitaidottomuuden vuoksi, mies ei kertomansa mukaan ymmärtänyt oikeusprosesseissa käytyjä asioita. tuomari ei tätä uskonut, sillä hänellä oli myös poika, jonka avustuksella hän oli käynyt kirjeenvaihtoa viranomaisten kanssa.

Tuomarin mukaan anteeksipyynnössä ei ollut vapaaehtoista katumusta.