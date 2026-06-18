Uutisankkuri Jesse Kamras kurkisti juhannusmatkalaisten takakontteihin, kun tapasi yllättäen tähtiartistin.
Renkomäen ABC:lle oli saapunut paljon juhannusmatkalaisia, joiden takakontteihin uutisankkuri Jesse Kamras pääsi kurkistamaan.
Yhtäkkiä näköpiiriin osui isompi seurue, jossa oli mukana rap-artisti Korelon, eli Onni Virtanen.
– Olemme menossa keikalle Himokselle. Tänä kesänä olen ollut keikkatauolla ja tehnyt vain 15 keikkaa, kun normaalisti niitä on 30, räppäri vastaa.
Katso alta koko live: Jesse Kamras pääsi kurkistamaan juhannusmatkalaisten autojen takakontteihin, jotka paljastuivat oikeiksi aarrearkuiksi. Yhden auton perästä löytyi eläin, ja erään kulkupelin matkatavarat oli jopa värikoodattu!
38:58Juhannusmatkalaisten takakontit paljastavat keskikesän juhlan suunnitelmat.