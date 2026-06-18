Miltä maistuu automatka juhannusruuhkan huipputunteina? Näytämme sen suorassa lähetyksessä.
Tule seuraamaan tunnin automatkaa suorassa lähetyksessä MTV:n uutisankkurin ja juontajan Jesse Kamrasin kyydissä!
Kamras, toimittaja Emma Kilpinen ja kuvaaja Jari Fagerlung matkaavat Helsingistä nelostietä Lahden suuntaan Renkomäelle pahimpaan juhannusruuhkan aikaan.
Lahdenväylä eli tie 4 on eräs ruuhkaisimmista tieosuuksista juhannuksen aikaan. Pahimmista ruuhkasumpuista voit lukea lisää alta.
Perillä Renkomäellä kuvausryhmämme pysähtyy huoltoasemalle, missä juhannusmatkalaisia houkutellaan esittelemään takaluukkunsa sisältöä.