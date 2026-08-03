Englannin jalkapalloliitto (FA) on vetämässä tukensa pois Fifa puheenjohtaja Gianni Infantinolta, kertoo BBC.
FA:n päätös on seurausta Fifan ympärillä pyörivään kohuun. Fifa suunnitteli luovansa sisaryhtiön vastamaan liiton tapahtumatoiminnasta (mukaan lukien MM-kisat) ja myyvänsä osan kyseisestä yrityksestä yksityisille sijoittajille.
Euroopan jalkapalloliitto Uefa reagoi asiaan vahvasti ja kaikki 55 jäsenmaata ilmoittivat boikotoivansa MM-kisoja, mikäli Fifa toteuttaa suunnitelmansa.
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Sittemmin Fifa on perunut suunnitelmansa.
Jälkipyykki ei kuitenkaan ole laantunut. Uefa on uhannut Fifaa ja Gianni Infantinoa oikeustoimilla. Lisäksi osa maista on alkanut jo vetää tukensa pois jatkokautta hakevalta Infantinolta.
Suomen Palloliitto veti tukensa Infantinolta jo viime viikon torstaina. Myös Wales on ilmoittanut tekevänsä samoin.