Tuoreen kyselyn perusteella erityisesti yksi kappale johdattaa suomalaiset juhannustunnelmaan.
Juhannusliikenne on vilkkaimmillaan tänään torstaina. S-ryhmä selvitti asiakasomistajilleen tekemässä kyselyssä, mitä kappaleita matkalla keskikesän juhlaan kuunnellaan.
62 prosenttia juhannuksena tien päälle lähtevistä kuuntelee kyselyn perusteella mieluiten radiota.
Neljännes kuuntelee omia soittolistoja puhelimesta, seitsemän prosenttia valitsee podcastin ja äänikirjan.
Ilman äänimaisemaa ajaa vain viisi prosenttia vastaajista.
Yksi kappale ylitse muiden
Kun tutkimuksessa kysyttiin suomalaisten ykkösbiisiä juhannusmatkalle tai mökkiliikenteeseen, vastaukset annettiin avoimeen kenttään. Lähes 450 vastaajaa nimesi suosikkinsa.
Vastausten perusteella kotimainen musiikki hallitsee ylivoimaisesti ja muutama kappale nousee selvästi muiden yläpuolelle.
Selkeä ykkönen oli Arttu Wiskarin Mökkitie.
Vastaajat mainitsivat Mökkitien nimeltä useammin kuin yhdenkään muun kappaleen. Moni täsmentää sen olevan ainoa oikea lähtöbiisi. Kappale nousi esiin eri-ikäisiltä vastaajilta ja eri puolilta Suomea.
1. Arttu Wiskari – Mökkitie
2. Portion Boys & Kake Randelin – Juhannusyö