Suomalaiset Pitbull-fanit kokoontuivat Riian vanhassa kaupungissa sen jälkeen, kun artistin keikka peruttiin yllättäen.

Yhdysvaltalaisartisti Pitbullin keikan peruuntuminen ei estänyt suomalaisia keikkaturisteja laittamasta bileitä pystyyn Riiassa.

Pitbullin oli määrä esiintyä Latvian Riiassa Mežaparks Great Bandstand -konserttilavalla keskiviikkona 29. heinäkuuta, mutta keikka peruttiin hyvin lyhyellä varoitusajalla. Tapahtumajärjestäjän mukaan keikan peruuntuminen johtui esiintymislavaan liittyvistä turvallisuusongelmista.

Keikan vuoksi Latviaan matkustanut MTV Uutisten toimittaja Sara Güven kertoo, että suomalaiset Pitbull-fanit kokoontuivat keskiviikkonailtana Riian vanhan kaupungin keskustassa. Kokoontumisesta oli sovittu WhatsApp-ryhmässä, johon kuuluu useita satoja Pitbullin-keikan perässä matkustaneita suomalaisia.

WhatsApp-ryhmässä sovittuun tapaamispaikkaan oli saapunut iltakuuden maissa vajaa satapäinen ihmisjoukko.

– Siellä oli kaiutin, josta soitettiin Pitbullin musiikkia ja tanssittiin, Güven kertoo.

Güven ja hänen ystävänsä palasivat fanien tapaamispaikalle vielä muutamaa tuntia myöhemmin. Tuolloin paikalla oli valtava määrä ihmisiä.

– Vaikutti tosi hyvältä tunnelmalta. Ihanaa, miten paljon täällä on suomalaisia. Kun on ollut syömässä tai baarissa, niin koko ajan tulee suomalaisia vastaan.