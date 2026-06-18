Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta.
Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu.
Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä kuudella havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty.
Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.