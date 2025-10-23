Purkutraktorit ovat repineet itäsiiven julkisivun auki tällä viikolla, vaikka Trump väitti aiemmin, etteivät rakennustyöt vaikuttaisi siipeen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Valkoisen talon koko itäsiipi puretaan hänen valtavan juhlasalinsa tieltä. Trump kommentoi asiaa toimittajille Valkoisessa talossa.

Trumpin mukaan hän oli neuvotellut arkkitehtien kanssa ja päättänyt, että osittaisen purun sijaan on parempi purkaa siipi täysin.

New York Timesin mukaan eräs Trumpin hallinnon virkamies on sanonut, että Valkoinen talo oli katsonut, että on halvempaa purkaa itäsiipi kuin rakentaa lisäosa. Hänen mukaansa tämän oli katsottu olevan myös rakenteellisesti kestävämpi ratkaisu.

Trump oli aiemmin sanonut, ettei rakennusprojekti vaikuttaisi Valkoisen talon nykyisiin rakennuksiin.

– Se ei puutu nykyiseen rakennukseen. Se on sen lähellä, mutta ei kosketa sitä. Ja se kunnioittaa täysin olemassa olevaa rakennusta, Trump sanoi heinäkuussa.

Heinäkuussa Trump kuvaili itseään itäsiiven suurimmaksi faniksi, mutta viime päivinä hän on vähätellyt siiven merkitystä.