Snookerin MM-kisoissa peräti 15 kaikkiaan 16 sijoitetusta pelaajasta eteni toiselle kierrokselle, mikä sivuaa turnausennätystä.

MM-kisoissa pelaajat arvotaan kaavioon niin, että 16 sijoitettua, suoraan turnaukseen pääsevää pelaajaa saa avauskierroksella vastaansa karsintojen kautta kauden huipennukseen selvinneen pelaajan.

Käynnissä olevissa kisoissa sijoittamattomista pelaajista ainoastaan iranilainen Hossein Vafaei selvitti tiensä toiselle kierrokselle. Hän voitti Kiinan Si Jiahuin erin 10–3 torstaina. Vafaei rynnisti jatkoon yhdeksän erävoiton putkella.

Kun Neil Robertson kukisti Pang Junxun erin 10–6 toisessa torstai-illan ottelussa, hänestä tuli turnauksen 15:s jatkoon edennyt sijoitettu pelaaja.

Näin oli tapahtunut vain kahdesti aiemmin, vuosina 1993 ja 1983.

Myös turnauksen toinen kierros käynnistyi jo eilen. Neljännesvälierien ennakkoon odotetuin kohtaaminen on kahden suurmestarin, Ronnie O'Sullivanin ja John Higginsin taisto.

– Minusta tuntuu, että jos minulla olisi hänen pelikykynsä, olisin voittanut enemmän urallani. Kyse ei ole vain tekniikasta, vaan on myös muita asioita, jotka tuovat enemmän voittoja. John on uskomaton pelaaja, luultavasti kaikkien suosikki, erityisesti skotlantilaisen kilpailuhermoja ylistänyt O'Sullivan totesi TNT Sportsille ottelun alla.