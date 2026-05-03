Tänään alkavassa snookerin MM-finaalissa kohtaavat turnauksessa kahdeksanneksi sijoitettu Shaun Murphy ja kymmenenneksi sijoitettu Wu Yize, joka saa kiittää finaalipaikastaan Mark Allenin karmeaa epäonnistumista välierän ratkaisupallossa.

Allen, 40, näytti etenevän varmuudella uransa ensimmäiseen MM-finaaliin, kun hän johti Wuta lauantain välieräkohtaamisessa erin 16–15 ja pääsi 32. erässä lyömään ratkaisevaa, omalla pisteellään ollutta mustaa lähietäisyydeltä ja täysin kelvollisessa kulmassa.

Mitä tavanomaisin, jopa helppo pussitus olisi riittänyt Allenille finaalipaikkaan vaadittuun 17. erävoittoon, mutta lyönti epäonnistui eikä musta uponnutkaan kulmapussiin.

Wu hoiti homman loppuun ja nousi tämän jälkeen vielä 71 pisteen lyöntisarjalla katkaisufreimin voittoon pistein 93–47.

– Minulla oli omat mahdollisuuteni, ja mokasin sen täysin. Olen aina pitänyt itseäni hyvänä paineiden alla, mutta en onnistunut siinä tällä kertaa, kolmatta kertaa urallaan MM-kisojen välierissä pelannut Allen sanoi BBC:n mukaan.

Allen sanoi, ettei häntä erityisesti edes jännittänyt 32. erän viimeistä mustaa lyödessään.

– En vain lyönyt kunnolla, ja sain, mitä ansaitsin. Jos missaa tuollaisen mustan ratkaisupaikassa, ei ansaitsekaan voittaa.

– Vaikka tappio ottaa koville, oikea pelaaja on mielestäni finaalissa. Toivon Wulle onnea, ja luulen, että hänestä tulee maailmanmestari.

BBC:llä ottelua kommentoinut vuoden 2024 maailmanmestari Kyren Wilson hämmästeli Allenin lyöntitekniikkaa kohtalokkaassa mustassa. Allenin tukikäsi oli pöydän reunan eli vallin päällä, ei varsinaisella pelialustalla.