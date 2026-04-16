Tenniksen maailmanlistan kakkonen Carlos Alcaraz on vetäytynyt Barcelonan Masters-turnauksesta rannevamman takia.
Alcaraz, 22, satutti oikean ranteensa avauskierroksen ottelussa Suomen Otto Virtasta vastaan. Espanjalainen voitti erin 6–4, 6–2.
– Testien jälkeen huomasimme, että vamma on odotettua pahempi. Minun on kuunneltava kehoani, jotta ongelma ei pahene, Alcaraz selvitti.
Alcarazin olisi pitänyt kohdata toisella kierroksella tshekkiläinen Tomas Machac.
Tennistähti on voittanut alkukauden 25 ottelustaan 22. Alcarazin viimeisin tappio tuli Monte Carlon Masters-turnauksen finaalissa Jannik Sinnerille viime sunnuntaina. Samalla Sinner nousi maailmanlistan kärkeen ohi Alcarazin.
