Suomen Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten voittivat myöhään sunnuntai-iltana Suomen aikaa avausottelunsa tenniksen ATP Masters 1000 -turnauksessa Yhdysvaltojen Miamissa.

Heliövaara ja Patten taputtelivat miesten nelinpelin avauskierroksella Ruotsin Andre Göranssonin ja Yhdysvaltojen Alex Michelsenin lukemin 6–3, 6–2. Ottelu kesti reilun tunnin.

Heliövaara ja Patten voittivat helmikuun lopussa Dubain ATP-turnauksen ja jäivät jumiin Arabiemiirikuntiin Lähi-idän turvallisuustilanteen takia. He pääsivät lopulta turvallisesti maasta ja jättivät väliin maaliskuussa Indian Wellsin turnauksen Yhdysvalloissa. He palasivat tositoimiin Miamissa ja selvittivät avausottelunsa vaikeuksitta.