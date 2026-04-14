Otto Virtasella oli Carlos Alcarazia vastaan hetkensä.

Tenniksen maailmanlistalla juuri piikkipaikalta toiseksi pudonnut Carlos Alcaraz päihitti Otto Virtasen Barcelonan ATP-turnauksen avauskierroksen ottelussa 6–4, 6–2.

Maailmanlistalla 130:ntenä majaileva suomalainen onnistui haastamaan espanjalaista maailmantähteä paikka paikoin kunniakkaasti.

Avauserässä Virtanen väläytteli. Suomalaisella oli 2–2-tilanteessa loistopaikka murtoon, kun hän karkasi Alcarazin syöttövuorolla 40–0-johtoon. Espanjalaishuippu kapusi kuitenkin vihlaisevasti pelin voittoon Virtasen sorruttua turhan helppoihin virheisiin.

Alcaraz mursi suomalaisen syötön avauserän viimeisessä pelissä.

Toisessa erässä Virtanen onnistui kertaalleen murrossa mutta hävisi kolme syöttövuoroaan.

Suomalainen selvitti tiensä turnauksen avauskierrokselle karsintojen kautta. Hän ei ollut koskaan aiemmin kohdannut Alcarazia eikä yhtä korkealla rankingissa olevaa pelaajaa.

Alcaraz kohtaa toisella kierroksella Tshekin Tomas Machacin.