Entinen jääkiekkoilija tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta.
Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon huumerikostapauksessa, jossa yhtenä tuomittiin ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti.
Erikoissyyttäjä Jouni Peräinen kertoo MTV Uutisille, että on ilmoittanut tyytymättömyyttä eräiden vastaajien osalta, mukaan lukien Karalahden osalta.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi aiemmin huhtikuussa Karalahden 1 vuoden ja 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta.
Oikeus katsoi Karalahden näytetyn ostaneen, pitäneen hallussaan ja käyttäneen 80 grammaa kokaiinia ja 300 grammaa amfetamiinia. Näyttöä huumeiden levittämisestä ei ollut.