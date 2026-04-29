Entinen jääkiekkoilija tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta.

Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon huumerikostapauksessa, jossa yhtenä tuomittiin ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti.

Erikoissyyttäjä Jouni Peräinen kertoo MTV Uutisille, että on ilmoittanut tyytymättömyyttä eräiden vastaajien osalta, mukaan lukien Karalahden osalta.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi aiemmin huhtikuussa Karalahden 1 vuoden ja 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta.

Oikeus katsoi Karalahden näytetyn ostaneen, pitäneen hallussaan ja käyttäneen 80 grammaa kokaiinia ja 300 grammaa amfetamiinia. Näyttöä huumeiden levittämisestä ei ollut.