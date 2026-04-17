Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio jutussa, jossa syytettynä on myös entinen ammattijääkiekkoilija Jere Karalahti.
Karalahtea syytetään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta Helsingissä heinä- ja syyskuun välillä viime vuonna.
Syyttäjän mukaan Karalahti hankki ja levitti 300 grammaa kokaiinia sekä kilon amfetamiinia.
Karalahti myöntää ostaneensa 80 grammaa kokaiinia ja 300 grammaa amfetamiinia omaan käyttöön, mutta kiistää niiden levittämisen.
Kaikkiaan jutussa on syytettynä erinäisistä rikoksista 17 ihmistä.