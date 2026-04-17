Helsingin käräjäoikeus antoi entiselle jääkiekkoilija Jere Karalahdelle tuomion.

Jere Karalahti tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta 1 vuoden 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Oikeus katsoi Karalahden näytetyn ostaneen, pitäneen hallussaan ja käyttäneen 80 grammaa kokaiinia ja 300 grammaa amfetamiinia. Näyttöä huumeiden levittämisestä ei ollut.

MTV Uutisten rikostoimittaja Pekka Lehtinen kertoo, että Karalahti vältti ehdottoman vankeustuomion, sillä oikeus katsoi, että huumausaineet olivat Karalahden omaan käyttöön.

– Karalahti oli asianajajan mukaan huojentunut ratkaisusta, koska olivathan syytteet paljon raskaammat.

Lehtisen mukaan Karalahden huumehistoria on ollut värikäs ja pitkä.

– Sehän itseasiassa alkoi jo 1990-luvun lopulla. Vuonna 1997 hän sai ensimmäisen huumetuomionsa.

Lehtinen toteaa, että samoihin aikoihin Karalahti pelasi mahdollisesti myös uransa parasta jääkiekkoa. Mutkia tuli kuitenkin matkaan jälleen vuonna 2007, jolloin poliisi haki Karalahden kuulusteluihin kesken jääkiekkoharjoitusten.

– Kyseessä oli iso huumejuttu, joka toi Karalahdelle loppujen lopuksi vuonna 2008 vuoden ja 8 kuukautta ehdollista vankeutta. Silloinkin ehdollista avunannosta törkeään huumausainerikokseen.