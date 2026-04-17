Helsingin käräjäoikeus antoi entiselle jääkiekkoilija Jere Karalahdelle tuomion.

Jere Karalahti tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta 1 vuoden 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Oikeus katsoi Karalahden näytetyn ostaneen, pitäneen hallussaan ja käyttäneen 80 grammaa kokaiinia ja 300 grammaa amfetamiinia. Näyttöä huumeiden levittämisestä ei ollut.

Tuomio vastaa sitä, minkä Karalahti on itsekin myöntänyt. Karalahti kertoi huumeiden olleen hänen omaan käyttöönsä, ja huumeiden suuri määrä selittyy sillä, että hänen korkean toleranssinsa vuoksi hänen piti käyttää huumeita suurin määrin.

Oikeudessa Karalahti kertoi, että hän oli jäänyt huumeista velkaa useita tuhansia euroja ja vältellyt velan maksamista eri verukkeilla. Velat oli tarkoitus lopulta maksaa syksyn 2025 nyrkkeilyottelun tuloilla.

Karalahden osuus asioista on vain osa vyyhtiä, jossa erilaisissa syytteissä oli toistakymmentä ihmistä. Kokonaisuudessaan asiassa oli kyse kilosta kokaiinia ja yli 25 amfetamiinikiloa. Päätekijät saivat useiden vuosien vankeustuomiot, kovimmillaan yli 10 vuotta vankeutta.

