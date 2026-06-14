Cadillacin Valtteri Bottaksen kisa Formula ykkösten Barcelonan GP:ssä päättyi jo ennen 20:ttä kierrosta.

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Aston Martinin Lance Stroll keskeytti jo ensimmäisillä kierroksilla, ja tämän jälkeen viimeisenä ollut Bottas kutsuttiin varikolle 16. kierroksella. Cadillac viestitti suomalaiskuljettajalleen autossa olleesta ongelmasta.

Bottaksen kisa päättyi hetkeä myöhemmin varikolle.



Täksi kaudeksi kisakuskiksi palannut Bottas on ajanut seitsemässä ensimmäisessä kisassa parhaimmillaan sijalle 13. Keskeytyksiä on nyt kolme. Bottas on yksi neljästä kuljettajasta, joilla ei vielä ole pistettäkään.