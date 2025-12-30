Kiinniotot tehtiin Latakiassa sen jälkeen, kun maakunnan pääkaupungissa tehtiin hyökkäyksiä pääasiassa alaviittien asuttamissa kaupunginosissa.

Syyriassa on otettu kiinni parikymmentä ihmistä, joilla väitetään olevan yhteyksiä maan syrjäytettyyn diktaattoriin Bashar al-Assadiin. Asiasta kertoi tiistaina valtionmedia.



Kiinniotot tehtiin Latakiassa sen jälkeen, kun maakunnan pääkaupungissa tehtiin hyökkäyksiä pääasiassa alaviittien asuttamissa kaupunginosissa. Viranomaiset määräsivät Latakian kaupunkiin ulkonaliikkumiskiellon hyökkäysten jälkeen.



Maanantain hyökkäykset tapahtuivat sen jälkeen, kun kolme ihmistä kuoli päivää aiemmin viime viikon moskeijaiskun laukaisemissa protesteissa. Yksi kuolleista oli turvallisuusjoukkojen jäsen.



Tapaninpäivänä ainakin kahdeksan ihmistä kuoli moskeijaan tehdyssä pommi-iskussa. Räjähdys tapahtui pääosin alaviittivähemmistön asuttamalla alueella Homsissa.



Alaviitit ovat olleet hyökkäysten kohteena sen jälkeen, kun al-Assad syrjäytettiin vuosi sitten joulukuussa. Syrjäytetty diktaattori on alaviitti.