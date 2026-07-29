Jalankulkijan oikeus valita, kummalla reunalla kävelee yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä, ei ole kaikille selvää.
Sekä jalankulkijat että pyöräilijät kulkevat yhdistetyllä jalkakäytävällä ja pyörätiellä samalla väylällä.
Liikenneturvan kyselyn mukaan jopa 59 prosenttia suomalaisista luulee, että jalankulkija ei itse saa valita kummassa reunassa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää kulkee.
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Tosiasiassa pyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden tulee ajaa väylän oikeassa reunassa, ja jalankulkija sitä vastoin saa valita kummalla reunalla askeltaa.
– Moni yllättyy kuullessaan, että jalankulkija saa itse valita kumpaa reunaa yhdistetyllä väylällä kulkee. Sääntö antaa mahdollisuuden valita tilanteeseen nähden turvallisimman vaihtoehdon, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi tiedotteessa.
Niemen mukaan esimerkiksi lapsen tai lemmikin kanssa liikkuessa voi olla turvallisinta valita kauimpana ajoradasta oleva puoli.
– Näin lapsi tai eläin pysyy mahdollisimman etäällä ajoradan liikenteestä.