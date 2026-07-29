Suuri osa suomalaisista ei tiedä tästä jalankulkijan oikeudesta: "Moni yllättyy"

Niemen mukaan esimerkiksi lapsen tai lemmikin kanssa liikkuessa voi olla turvallisinta valita kauimpana ajoradasta oleva puoli.

Tosiasiassa pyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden tulee ajaa väylän oikeassa reunassa, ja jalankulkija sitä vastoin saa valita kummalla reunalla askeltaa.

Liikenneturvan kyselyn mukaan jopa 59 prosenttia suomalaisista luulee, että jalankulkija ei itse saa valita kummassa reunassa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää kulkee.

Jalankulkijan oikeus valita, kummalla reunalla kävelee yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä, ei ole kaikille selvää.

Tämä lisäkilpi ei koske jalankulkijaa

Kahdella nuolella varustettu lisäkilpi ei vaikuta jalankulkijaan. Hän saa edelleen valita, kumpaa reunaa kävelee.Shutterstock

– Jalankulkija voi lisäkilvestä huolimatta kulkea joko oikeassa tai vasemmassa reunassa väylää. Olennaista on valita turvallinen reuna ja huomioida muut liikkujat. Kävellenkään ei tule poukkoilla missä sattuu, Liikenneturvan Niemi muistuttaa.