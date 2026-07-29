Yhdysvaltain senaatti äänesti ylivoimaisella enemmistöllä Venäjän vastaisten pakotteiden puolesta.

Yhdysvaltain senaatti vei tiistaina eteenpäin lakialoitetta, jonka tarkoitus on määrä laajempia Venäjän vastaisia talouspakotteita ja jatkaa Irania koskevia rangaistustoimia, kertoo New York Times.

Päätös pakotteista tehtiin äänin 86 puolesta ja 12 vastaan.

Äänestystä pidettiin kunnianosoituksena lakiesityksen tekijälle, edesmenneelle senaattori Lindsey Grahamille, jonka hautajaiset järjestettiin samana päivänä, Reuters kertoo.

Senaattori Lindsay Graham haudattiin tiistaina.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kerrotaan seuranneen äänestystä senaatin lehteriltä. Hän hymyili ja vilkutti, kun senaattorit saapuivat yksi toisensa jälkeen antamaan äänensä.

Lakiesityksen on vielä mentävä senaatissa läpi ja saatava edustajainhuoneen hyväksyntä, ennen kuin se voidaan lähettää presidentin allekirjoitettavaksi. Edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson ja presidentti Donald Trump ovat viestineet tukevansa sitä.

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