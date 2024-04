Nämä väistämissäännöt pyöräilijän ja autoilijan pitää tietää

Vastaus: Pyöräilijän ja autoilijan välisten väistämissääntöjen osaaminen on tärkeää sekä pyöräilijälle että autoilijalle. Tähän vastaukseen on koottu tyypillisimmät väistämistilanteet esimerkkikuvien ja -videoiden kanssa. Yllä oleva video käsittelee väistämistilanteita enemmän autoilijan ja alempaa löytyvä video pyöräilijän näkökulmasta.

Pyörätien ja ajoradan risteys

Pyörätien ja ajoradan risteyksessä pyörätiellä ajavan pyöräilijän on väistettävä molemmilta sivuilta ajorataa pitkin lähestyviä ajoneuvoja, ellei näillä ole väistämismerkkiä.

Tilanne muuttuu, jos ajorataa pitkin lähestyvillä on väistämismerkki. Tällöin ajoradalla ajavan on väistettävä pyörätietä pitkin lähestyvää pyöräilijää. Väistämismerkkejä ovat kärkikolmion lisäksi STOP- ja Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkit.

Kääntyvä ajoneuvo

Suojatiesääntö koskee myös pyöräilijää

Ajoneuvolla – siis myös polkupyörällä – risteävää suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että pysäyttäminen onnistuu tarvittaessa. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.