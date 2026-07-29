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Wojciech Szczesny kertoi karun esimerkin Cristiano Ronaldon elämästä | MTV Uutiset



Karu paljastus: Cristiano Ronaldo elää kuin vankilassa – "Silloin ajattelin, että hitto vieköön" Cristiano Ronaldo tunnistetaan likimain kaikkialla, missä hän liikkuu. Tämä rajoittaa merkittävästi hänen tekemisiään vapaa-ajalla. Julkaistu 29.07.2026 08:56 Mikko Hyytiä FC Barcelonan maalivahti Wojciech Szczesny puhui puolalaisessa Ognisku u Stana -ohjelmassa jalkapallotähteyden varjopuolista. Szczesny teki puhuttelevan paljastuksen muutaman vuoden takaisesta keskustelustaan ex-joukkuekaverinsa Cristiano Ronaldon kanssa. Vuosikaudet Euroopan huippusarjoissa ja -seuroissa pelannut Szczesny, 36, on yksi kotimaansa tunnetuimmista jalkapalloilijoista, ja hänen kasvonsa ovat vuosien saatossa käyneet tutuiksi myös muissa jalkapalloa seuraavissa maissa. Edellinen kerta, kun Szczesny koki, etteivät ihmiset tunnista häntä, oli jonakin halloweenina torinolaisessa eläintarhassa, jossa hän vieraili poikansa kanssa maskin taakse piiloutuneena. – Se on rankkaa. Aina kun poistuu kotoa, on se tunne, että joku kääntyi juuri ympäri, vaikka et huomaisikaan sitä. Ei ole vapautta tehdä sitä, mitä haluaa. Kun haen poikani jalkapalloleiriltä, en voi vain käydä hakemassa häntä sieltä, eikä hän toisaalta voi mennä sinne varsovalaisena Liamina, vaan hän on aina Szczesnyn poika. Szczesny kertoo pilke silmäkulmassa, että ainoat hetket, kun tunnettuudesta on hyötyä, liittyvät ravintolassa käymiseen. – Ainoa löytyy pöytä. Se on ehkä ainoa hyvä asia. Enää ei tarvitse edes sanoa omaa nimeään. Inhosin sitä, kun jouduin tekemän sen saadakseni pöydän. – Olimme vähän aikaa sitten Mallorcalla, ja soittaessani ravintolaan minulle sanottiin, ettei ole mitään mahdollisuutta saada pöytää. Soitin hotellin johtajalle, ja he sanoivat, että heidän täytyy kertoa nimeni ravintolalle. Sanoin, että he voivat tehdä niin, mutta minä en tee sitä enää. Ja meille löytyi pöytä. Yleisesti ottaen Szczesny kuitenkin sanoo, että hän "rakastaisi" sitä, että voisi kulkea kadulla kuin kuka tahansa tavallinen ihminen. Ohjelmaa juontava

Krzysztof Stanowski kysyi tämän jälkeen Szczesnyltä, voisiko tämä kuvitellakaan elävänsä siinä maailmassa, jossa Cristiano Ronaldo elää; jokainen ihminen maailmassa tietää, kuka olet.

– En, enkä missään tapauksessa kadehdi sitä. Voin sydämestäni sanoa, että hän on ansainnut kaiken, mitä hänellä on, ja olen jopa vähän ylpeä, että olen saanut jakaa pukukopin hänen kaltaisensa ihmisen kanssa, mutta en haluaisi vaihtaa elämiä hänen kanssaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Wojciech Szczesny ja Cristiano Ronaldo pelasivat yhdessä Juventuksessa vuosina 2018–2021.

– Hän tietyllä tavalla elää neljän seinän sisällä, ja mielestäni hän on löytänyt siihen liittyen hyvän tasapainon elämässään. Hänellä on varmasti omat tapansa käydä ulkona lastensa kanssa, mutta se on valtava taakka.

Szczesny kertoo esimerkkinä heidän välisensä keskustelun yhteisten Juventus-vuosien aikana.

– Hän teki paljon remontteja Torinosta vuokraamaansa taloon, ja kysyin, miksi hän tekee niin, sillä hän asuu talossa vain kolme tai neljä vuotta. Hän sanoi: "Wojtek, sinä voit käydä elokuvissa. Minun täytyy pysyä kotona."

– Silloin ajattelin, että hitto vieköön. Voin panna hatun päähäni ja lähteä, mutta hän ei lähde. Hän ei voi käydä keilaamassa poikansa kanssa. Silloin täytyy olla keilahalli kotona. On hienoa, että on rahaa tehdä niin, mutta mieluummin lähtisin keilahalliin kuin eläisin tuolla tavalla vähän niin kuin vankilassa.

– Se on hinta, joka hänen täytyy maksaa siitä, että on päässyt terävimmälle huipulle.