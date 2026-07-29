FC Barcelonan maalivahti Wojciech Szczesny puhui puolalaisessa Ognisku u Stana -ohjelmassa jalkapallotähteyden varjopuolista. Szczesny teki puhuttelevan paljastuksen muutaman vuoden takaisesta keskustelustaan ex-joukkuekaverinsa Cristiano Ronaldon kanssa.
Vuosikaudet Euroopan huippusarjoissa ja -seuroissa pelannut Szczesny, 36, on yksi kotimaansa tunnetuimmista jalkapalloilijoista, ja hänen kasvonsa ovat vuosien saatossa käyneet tutuiksi myös muissa jalkapalloa seuraavissa maissa.
Edellinen kerta, kun Szczesny koki, etteivät ihmiset tunnista häntä, oli jonakin halloweenina torinolaisessa eläintarhassa, jossa hän vieraili poikansa kanssa maskin taakse piiloutuneena.
– Se on rankkaa. Aina kun poistuu kotoa, on se tunne, että joku kääntyi juuri ympäri, vaikka et huomaisikaan sitä. Ei ole vapautta tehdä sitä, mitä haluaa. Kun haen poikani jalkapalloleiriltä, en voi vain käydä hakemassa häntä sieltä, eikä hän toisaalta voi mennä sinne varsovalaisena Liamina, vaan hän on aina Szczesnyn poika.
Szczesny kertoo pilke silmäkulmassa, että ainoat hetket, kun tunnettuudesta on hyötyä, liittyvät ravintolassa käymiseen.
– Ainoa löytyy pöytä. Se on ehkä ainoa hyvä asia. Enää ei tarvitse edes sanoa omaa nimeään. Inhosin sitä, kun jouduin tekemän sen saadakseni pöydän.
– Olimme vähän aikaa sitten Mallorcalla, ja soittaessani ravintolaan minulle sanottiin, ettei ole mitään mahdollisuutta saada pöytää. Soitin hotellin johtajalle, ja he sanoivat, että heidän täytyy kertoa nimeni ravintolalle. Sanoin, että he voivat tehdä niin, mutta minä en tee sitä enää. Ja meille löytyi pöytä.
Yleisesti ottaen Szczesny kuitenkin sanoo, että hän "rakastaisi" sitä, että voisi kulkea kadulla kuin kuka tahansa tavallinen ihminen.
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