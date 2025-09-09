Pyöräilijä, muistathan nämä asiat liikenteessä? "Hyvä kerrata liikennesäännöt"

Julkaistu 46 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Liikenne on siellä liikkuvien yhteispeliä, joka sujuu sääntöjä noudattamalla.

Risteykset ja liittymät moottoriliikenteen kanssa ovat pyöräilijoille ne suurimmat vaaranpaikat, vuodenajasta riippumatta. 

Näin kertoo MTV:lle Helsingin seudun pyöräilijät ry:n toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi.

Eli on tosi tärkeää, että infra suunnitellaan sellaiseksi, että se ei ole pelkästään turvallista, vaan myös sujuvaa ja houkuttelevaa pyöräilylle.

Tietyin toimin pyöräilijä voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa lähtiessään muun liikenteen sekaan.

– Pyörä kannattaa huoltaa tai huollattaa vähintään kerran vuodessa, jotta jarrut ja muut osat ovat varmasti turvallisessa ajokunnossa, Ahvenlampi vinkkaa.

– Pimeässä, hämärällä ja huonolla säällä pyörässä pitää olla päällä edessä vaalea valo ja takana punainen valo. Ja valon keila suunnataan maahan, jotta ei häikäistä muita.

"Hyvä kerrata liikennesäännöt"

Ahvenlampi on sitä mieltä, että autoilijoiden ja pyöräilijöiden yhteispeli liikenteessä sujuu hyvin, kunhan pari asiaa muistetaan. 

Eli kannattaa muistaa, että kääntyvä ajoneuvo väistää ja samoilla väylillä on usein autojen lisäksi myös jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

– Ja tietysti on hyvä kerrata liikennesäännöt, niin silloin pääsemme tosi pitkälle.

Onko autoilijoiden ja pyöräilijöiden välillä jännitteitä? Ahvenlampi vastaa yllä olevalla videolla kysymykseen.

