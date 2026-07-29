Prinssi Williamista, prinsessa Catherinesta ja parin lapsista julkaistiin tuore otos.

Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen virallisella Instagram-tilillä julkaistiin liuta kuvia ja videoita prinssiparin ja heidän perheensä kesänvietosta.

Julkaisun kolmannessa kuvassa William, Catherine ja heidän lapsensa prinssi George, 13, prinsessa Charlotte, 11, ja prinssi Louis, 8, loikoilevat nurmikolla auringonpaisteessa iloisesti hymyillen.

Postauksen neljännessätoista ja viidennessätoista kuvassa näkyvät potretit Georgesta, Charlotesta ja Louisista.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

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