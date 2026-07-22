Pyöräilyyn liittyvät liikennesäännöt eivät ole kaikille selkeitä.

Liikenneturvan toukokuisen kyselyn mukaan osalla suomalaisista on edelleen vääriä käsityksiä siitä, missä polkupyörällä saa ajaa.

Kyselyssä vain kaksi viidestä tiesi, saako suojatiellä pyöräillä. Monella on harhaluulo siitä, että suojatiellä ei saisi ajaa pyörällä.

– Tieliikennelakiin on selkeästi kirjattu, että ajoneuvolla, myös polkupyörällä, saa ylittää ajoradan suojatietä pitkin ajamalla, vahvistaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti tiedotteessa.

Ruutti kuitenkin muistuttaa, että väistämisvelvollisuus määräytyy liikennesääntöjen ja -ohjauksen perusteella.

– Ellei ajoradan liikenne ole väistämisvelvollinen, pyörätieltä ajoradalle ajavan on väistettävä muuta liikennettä. Polkupyörän taluttaja on kuitenkin jalankulkija, jolle ajoneuvolla on annettava esteetön kulku, kun taluttaja on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

Saako aikuinen ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä?

Kyselyn mukaan moni tietää hyvin, että alle 12-vuotias saa pyöräillä jalkakäytävällä. 23 prosenttia vastaajista uskoi kuitenkin, että myös aikuisella on sama oikeus, jos tämä varoo jalankulkijoita ja jos liikenne ajoradalla tuntuu liian vaarallisesta.