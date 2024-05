Tiedätkö oikeasti, missä sähköpotkulaudalla saa ajaa?

Tiedätkö sinä, mitä liikennesääntöjä on noudatettava, kun alla on vuokrakäyttöinen sähköpotkulauta?

Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen muistuttaa, että sähköpotkulauta on myös ajoneuvo. Vuokrakäyttöisillä sähköpotkulaudoilla noudatetaan polkupyöräilijän liikennesääntöjä.

Jalkakäytävän suuri houkutus

Pohjosen mukaan jalkakäytäväajelu on siistiytynyt vuosien saatossa, mutta edelleen se on turhan yleistä.

– Tilanteessa, jossa ajorata on vähemmän houkutteleva esimerkiksi vilkkaan liikenteen tai liikenneympäristön epäjatkuvuuksien takia, sähköpotkulaudalla siirrytään herkemmin jalkakäytävälle, Pohjonen toteaa.

– Jalkakäytävällä saavat ajaa vain alle 12-vuotiaat, sääntö on sama kuin pyöräilyssä. Jos tuntee epävarmuutta siitä, onko kyseessä pyörätie, kannattaa muistaa se, että pyörätiet merkitään pyörätien liikennemerkillä. Jos liikennemerkkiä ei ole, kyseessä on jalkakäytävä. Jos jalkakäytävälle halajaa, on skuuttia talutettava.