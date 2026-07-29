Kuolintodistus paljastaa lisätietoja Mary Jo "MJ" Campbellin terveydentilasta ennen hänen kuolemaansa.

Seurapiiritähti ja bisnesmoguli Kris Jennerin äiti Mary Jo "MJ" Campbell kuoli akuuttiin sydän- ja hengityspysähdykseen. Kuolinsyystä uutisoi muun muassa Us Weekly.

Us Weeklyn tarkasteleman kuolintodistuksen mukaan kuolemaan myötävaikuttivat akuutti hengitysvajaus sekä levinnyt keuhkosyöpä, jota Campbell sairasti kuolemaansa edeltäneinä kuukausina.

Kuolintodistuksen mukaan Campbell kuoli sairaalassa Los Angelesissa 16. heinäkuuta ja hänet tuhkattiin 23. heinäkuuta. Hänelle ei tehty ruumiinavausta.

Campbell oli kuollessaan 91-vuotias. Hän olisi täyttänyt 92 vuotta sunnuntaina 26. heinäkuuta.

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Kris Jenner kertoi äitinsä poismenosta Instagram-julkaisussaan.

– Tänään hyvästelimme kauniin äitini MJ:n. Sanat eivät koskaan riitä kuvaamaan, mitä hän on minulle merkinnyt tai kuinka sydäntä särkevää on joutua sanomaan hänelle hyvästit. Äitini oli perheemme sydän, hän muun muassa kirjoitti postauksessaan.

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