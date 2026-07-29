Norsuja on löydetty kuolleena kansallispuistosta Keniassa. Valtaosalla niistä on ilmennyt ennen kuolemaansa osittaisen halvaantumisen merkkejä.

Kenian viranomaiset tutkivat 15 norsun kuolemia kansallispuistossa, kertovat muun muassa The Guardian ja Reuters.

Yhä tunnistamattomaksi jäänyttä ainetta on havaittu useissa Kenian Amboselin kansallispuistosta viime kuukauden aikana kuolleina löydetyistä 15 norsusta.

Joillain ilmeni halvaantumisen oireita

Kenian luonnonsuojeluvirasto (KWS) kertoi, että kymmenellä norsulla ilmeni ennen kuolemaa osittaisen halvaantumisen merkkejä, ja ne kuolivat kahden päivän sisällä.

Viranomaisen mukaan loput viisi raatoa olivat liian pitkälle maatuneita tai syötyjä, minkä vuoksi kuolinsyytä ei voitu määrittää.

Suurin osa kuolleista oli naarasnorsuja ja niiden poikasia, ja vain yksi kuolleista oli uros. Viranomaisten mukaan kuolemat tapahtuivat puistoa ympäröivillä Kimanan suojelualueen ja Kukun karjatilan alueilla.

Keniassa on aiemmin kirjattu tapauksia, joissa norsuja on myrkytetty salametsästyksen sekä ihmisten ja villieläinten välisten kohtaamisten seurauksena.

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