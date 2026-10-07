Aurinkovoidepakkaukseen merkittyyn suojakertoimeen ei voi aina luottaa täysin.
EU-maiden yhteisessä valvontahankkeessa testatuista aurinkosuojatuotteista lähes puolessa on havaittu puutteita. Puutteet koskevat aurinkovoiteiden UV-suojaa, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tiedotteessa.
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Eurooppalaisessa JACOP 2025 -markkinavalvontahankkeessa tutkittiin 74 aurinkosuojatuotetta.
Mukana oli esimerkiksi aurinkovoiteita, -suihkeita ja päivävoiteita. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti tuotteisiin, joiden ilmoitettu suojakerroin (SPF) oli 30–50 tai yli 50.
Testatuista tuotteista 45 prosenttia ei vastannut ilmoitettua SPF- tai UVA-suojaa.
Lisäksi 20 tuotteessa havaittiin puutteita pakkausmerkinnöissä tai vaadituissa varoituksissa.
Aurinkosuojaa pitää laittaa reilusti ja useita kertoja päivässä.Shutterstock