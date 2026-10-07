Nokia on tiedottanut työntekijöitään vähennyksistä.

Nokia aikoo vähentää Suomesta 253 työtehtävää, kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiö kertoi lehden mukaan asiasta työntekijöilleen. Tiedotetta yhtiö ei julkaissut.

Yhtiö perustelee vähennyksiä kilpailukyvyn varmistamisella ja tarpeella investoida kasvua edesauttaville liiketoiminta-alueilla. Vähennykset ovat osa Nokian vuonna 2023 aloittamaa kustannussäästöohjelmaa.

Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun, ja muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa nyt noin 6 800 työntekijää.