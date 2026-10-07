Ukraina muistuttaa Putinia siitä, mitä yli neljän vuotta jatkunut sota on saanut aikaan.
Vladimir Putin täyttää tänään 74 vuotta. Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan Venäjän presidentti aikoo viettää synttäreitään "mieluiten perheensä kanssa" mutta jatkaa samalla myös virkatehtäviensä hoitamista.
Median mukaan Putin on saanut syntymäpäiväonnittelut Armenian pääministeri Nikol Pashinyanilta, Tadzhikistanin presidentti Emomali Rahmonilta, Kirgisian presidentti Sadyr Japarovilta sekä Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkalta.
Ukrainalaismedia Kyiv Postin mukaan onnittelut olisivat saapuneet myös Pohjois-Korean hallitsija Kim Jong-unilta mutta häntä Tassin uutisessa ei mainita.
Pohjois-Korea on toiminut Venäjän sotilaallisena kumppanina Ukrainan sodassa ja lähettänyt sotilaitaan taistelemaan rintamalle venäläissotilaiden kanssa.
Laajoja iskuja syntymäpäivänä
Kyiv Post muistuttaa, että Putin on syntymäpäivänäänkin määrännyt Ukrainaan laajoja ohjus- ja drooni-iskuja ja pommittanut siviilikohteita ympäri maata.
Useita ihmisiä kuoli muun muassa Venäjän ilmaiskun sytyttämässä tulipalossa keskiviikkona Kiovassa.
Ukrainan presidenttin Volodymyr Zelenskyin mukaan tämänpäiväiset iskuvat oli yksi suurimmista, sillä Venäjä laukaisi 70 ohjusta ja drooneja Ukrainaa vastaan.
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Ukrainan armeijan yleisesikunta kertoo lähettäneensä Putinille syntymäpäivälahjaksi symbolisen viestin, josta käy ilmi Venäjän armeijan tappiot yli neljä vuotta kestäneen sodan aikana.
– Putinin syntymäpäivän kunniaksi Ukrainan armeijan yleisesikunta esittelee väliaikaisen yhteenvedon Venäjän armeijan tappioista, kuuluu lausunto.
Ukrainan arvion mukaan Venäjä on menettänyt pelkästään kuluneen vuorokauden aikana 1690 sotilasta. Koko sodan aikana sen mukaan Venäjän tappiot ovat 1 545 950 sotilasta.
Ukrainan armeija lisää, että Venäjä on menettänyt 12 396 panssarivaunua, 25 498 panssaroitua ajoneuvoa 50 836 tykistöjärjestelmää, 2192 raketinheitinjärjestelmää sekä 1690 ilmatorjuntajärjestelmää koko Ukrainan sodan aikana. Armeija listaa myös, että sodan myötä Venäjältä on huvennut yhteensä 443 lentokonetta, 356 helikopteria, kaksi sukellusvenettä sekä 35 laivaa ja venettä.
Sodan osapuolet julkaisevat kumpikin omia arvioitaan kaatuneiden ja loukkaantuneiden sotilaiden sekä kaluston menetyksistä.