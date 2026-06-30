Nuorten keskuudessa rusketuksen ihannointi on jälleen nousussa, mutta moni ei ymmärrä auringonoton riskejä.
Rusketuksen ihannointi on taas muodikasta. Tuoreen selvityksen mukaan riittävän moni nuori ei kuitenkaan ole tietoinen UV-säteilyn riskeistä.
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– Nuoret näyttävät tykkäävän rusketuksesta ja sitä haetaan nimenomaan auringosta, kertoo terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela Syöpäjärjestöistä Huomenta Suomessa.
Tuoreen Syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen selvityksen mukaan 70 prosenttia nuorista on palanut auringossa viimeisen vuoden aikana vähintään kerran, monet useammankin kerran.
Nuoret myös tuntevat UV-indeksin, mutta käyttävät sitä väärin.
– Aika iso osa käyttää UV-indeksiä rusketuksen hankkimiseen, vaikka sen tarkoitus on kertoa, milloin ihoa pitää suojata, Löflund-Kuusela huomauttaa.
Suomessa käytössä UV-indeksi eli UVI, joka ilmoittaa auringon haitallisen UV-säteilyn määrän yhdellä luvulla, kertoo Ilmatieteen laitos. Auringolta on syytä suojautua, kun UV-indeksin arvo on 3 tai korkeampi.
– Suomessa keskikesällä UV-indeksi nousee maksimissaan kuuteen tai seitsemään, mikä on jo voimakasta säteilyä, Löflund-Kuusela varoittaa.