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– Suomessa keskikesällä UV-indeksi nousee maksimissaan kuuteen tai seitsemään, mikä on jo voimakasta säteilyä, Löflund-Kuusela varoittaa.

Suomessa käytössä UV-indeksi eli UVI, joka ilmoittaa auringon haitallisen UV-säteilyn määrän yhdellä luvulla, kertoo Ilmatieteen laitos . Auringolta on syytä suojautua, kun UV-indeksin arvo on 3 tai korkeampi.

– Aika iso osa käyttää UV-indeksiä rusketuksen hankkimiseen, vaikka sen tarkoitus on kertoa, milloin ihoa pitää suojata, Löflund-Kuusela huomauttaa.

Tuoreen Syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen selvityksen mukaan 70 prosenttia nuorista on palanut auringossa viimeisen vuoden aikana vähintään kerran, monet useammankin kerran.

– Nuoret näyttävät tykkäävän rusketuksesta ja sitä haetaan nimenomaan auringosta, kertoo terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela Syöpäjärjestöistä Huomenta Suomessa.

Rusketuksen ihannointi on taas muodikasta. Tuoreen selvityksen mukaan riittävän moni nuori ei kuitenkaan ole tietoinen UV-säteilyn riskeistä.

Nuorten keskuudessa rusketuksen ihannointi on jälleen nousussa, mutta moni ei ymmärrä auringonoton riskejä.

Asiantuntijat varoittavat, että UV-säteilyn vaaroista ei olla riittävän tietoisia.

Asiantuntijat varoittavat, että UV-säteilyn vaaroista ei olla riittävän tietoisia.

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Harhaluuloja ja riskikäyttäytymistä

Ihotautilääkäri Carl Kyrklund Ihosairaalasta muistuttaa, että toisin kuin moni luulee, rusketus ei suojaa ihoa, vaan vanhentaa sitä ja lisää ihosyöpäriskiä.

– Rusketus häviää nopeasti, joten turhaan sitä kannattaa käydä tankkaamassa, hän toteaa.

Jos ihon antaa palaa, vauriot ovat jo tapahtuneet. Kyrklund varoittaa, että jo päivettyminen altistaa kumulatiivisille vaurioille.

Löflund-Kuuselan mukaan moni nuori ajattelee, että jos iho ei pala, siitä ei ole haittaa.