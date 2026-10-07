Puolustusministeriö torppasi kaupan.

Venäjällä korkean tason tunnustusta saanut liikemies ja tutkija Leonid Tanklevski on yrittänyt jälleen ostaa kiinteistön Suomesta.

Tansklevski on ollut otsikoissa muun muassa toimittaja Outi Salovaaran Ruplaruhtinaat-kirjan myötä. Hän oli ennen kiinteistökauppojen rajoittamista hankkinut "mummonmökin" Vaalimaalta, jossa väitetysti valmisti venäläisyrityksensä tuotteita.

Leonid Tanklevski haki lupaa Miehikkälässä sijaitsevan kiinteistön hankkimiseen maaliskuussa 2026. Puolustusministeri Antti Häkkänen hylkäsi hakemuksen 7. lokakuuta tekemässään päätöksessään.

Tanklevski on Venäjän ja Israelin kansalainen, joten hän on joutunut uuden lainsäädännön myötä hakemaan lupaa kiinteistöhankintoihin Suomessa.

Suomessa on voimassa laki, joka rajoittaa venäläisten kiinteistökauppoja. Laki eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta asettaa ehdottoman esteen kiinteistöluvan myöntämiselle sellaisen maan kansalaisille tai yhteisöille, jonka EU-neuvosto on todennut loukanneen toisen valtion alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia ja joka uhkaa Suomen turvallisuutta.

Leonid Tanklevski (keskellä) osallistui Gefest-yhtiönsä kanssa Kazakstanissa turvallisuusalan messuille. Yhtiö oli Venäjän hätätilaministeriön kanssa samalla osastolla.Ruplaruhtinaat/Gefest

Hakija toimitti maaliskuun lopussa ministeriölle hakemuksen sähköisesti. Kohteena oli Miehikkälässä oleva kiinteistö, jonka käyttötarkoitukseksi ilmoitettiin vapaa-ajan virkistyskäyttö.

Kiinteistötietojärjestelmän tietojen mukaan kauppa ei ole toteutunut.

Puolustusministeriö yritti ottaa yhteyttä Tanklevskiin useasti ja eri kanavien kautta kysyäkseen täydentäviä tietoja hakemukseen. Mies ei kuitenkaan vastannut yhteydenottopyyntöihin.

Hakemus hylättiin, sillä Tanklevski ei toimittanut ministeriölle tarvittavia selvityksiä.

Kiinteistö sijaitsi Miehikkälässä.MTV, Mapcreator.io

Lähellä Kremliä?

Toimittaja Outi Salovaaran Ruplaruhtinaat-kirjan mukaan Tanklevskin Gefest-yhtiö on esimerkiksi osallistunut Bolsoi-teatterin jälleenrakentamiseen, ja yhtiöllä on ollut liikesuhteita Kremlin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin liepeillä oleviin henkilöihin.

Tanklevski itse kiistää kirjassa olevansa lähellä Kremliä.

Gefest-yhtiö on kuitenkin sosiaalisessa mediassa myötäillyt Venäjän valtion virallista viestiä.

Leonid Tanklevskin omistama E-sprinkler -yritys on edelleen rekisteröity Vaalimaalle. Salovaaran kirjassa Tanklevski kertoi, että Suomen-yhtiön kautta on ollut tarkoitus päästä maailmanmarkkinoille hänen venäläisen Gefest-yrityksen tuotteilla. Yhtiön "tehdas" on sijainnut aiemmin Vaalimaalla "mummonmökissä".