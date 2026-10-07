Oikeus on tuominnut naisopettajan ehdottomaan vankeuteen 15-vuotiaan pojan törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi nelikymppisen naisen kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi opettajan syyksi luettiin törkeä virka-aseman väärinkäytös.

Lisäksi nainen joutuu maksamaan uhriksi joutuneelle pojalle 7000 euroa kärsimyskorvauksia.

MTV Uutiset ei kerro opettajan nimeä tai tapahtumapaikkakuntaa, jottei uhrin henkilöllisyys paljastu.

Nainen työskenteli opettajana yläkoulussa tapahtuma-aikaan vuonna 2019. Uhriksi joutunut 15-vuotias poika oli koulun oppilas.

Opettaja pyrki luomaan poikaan luottamuksellista suhdetta koulussa ja kouluajan ulkopuolella. Hän järjesti vapaa-ajan tapaamiset niin, että poika vietti aikaa hänen autossaan.

Nainen järjesti tapaamisia oppilaansa kanssa 2,5 kuukauden ajan useita kertoja.

Tapaamisten aikana hän kosketteli lasta, suuteli tätä ja antoi lapselle suuseksiä. Nainen oli myös suojaamattomassa yhdynnässä pojan kanssa.

Nainen myönsi koskettelun vaatteiden päältä mutta kiisti muun seksuaalisen toiminnan.

Räikeää toimintaa

Poika kertoi, että molemmat osapuolet olivat tienneet suhteen vääräksi ja tehneet yhdessä päätöksen pitää sen salassa. Yhdyntä oli tapahtunut sillä kerralla, kun heidän oli ollut tarkoitus päättää suhde.

Pohjois-Savon käräjäoikeus katsoi, että opettaja oli riidattomasti uhriin nähden vastuullisessa asemassa. Poika oli tapahtuma-aikaan 15-vuotias yläkoulun oppilas ja nainen hänen opettajansa.

Oikeus katsoi, että naisen menettely oli jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, mitä opettajalta edellytetään oppilaan asianmukaisen kohtelun suhteen. Lisäksi nainen käytti erityisen räikeällä tavalla hyväkseen virka-asemaansa suhteessa uhriin.

Opettajan oman ilmoituksen mukaan hän ei ole enää virassa.

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