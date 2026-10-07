Maalivahti Tomi Karhunen, 36, jatkaa Jokereissa koko loppukauden.

Konkaritorjuja hyppäsi narripaitaan syyskuussa. Hänen pätkäpestiään ehdittiin kerran aiemmin jatkamaan muutamalla ottelulla, mutta nyt otteet toivat koko loppukauden paperin.

– Karhun otteet kaukalossa ovat puhuneet puolestaan, ja hän on osoittanut tasonsa. Olemme erittäin iloisia siitä, että hän jatkaa meillä, Jokereiden urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki kertoo tiedotteessa.

Karhunen on torjunut seitsemässä ottelussa 88,31-prosenttisesti. Jokerien muut vahdit ovat Veini Vehviläinen ja loukkaantuneena sivussa oleva Olle Eriksson-Ek.

Jokerit on SM-liigan sarjataulukossa viimeistä edellisenä. Se on voittanut 11 ottelustaan kaksi.