MTV Uutiset lähettää suoraa lähetystä punaisen maton tapahtumista kello 17.30–18.00 tässä artikkelissa.
Aku Louhimiehen ohjaama Lapin sota -elokuva saa ensi-iltansa lokakuun 23. päivä. Tänään järjestetään elokuvan kutsuvierasensi-ilta, ja MTV Uutiset on mukana paikalla Helsingissä seuraamassa elokuvan vastaanottoa.
Elokuva pohjautuu Antti Tuurin romaaniin Rauta-antura. Sen tapahtumat sijoittuvat Suomen ja Saksan väliseen sotaan, joka käytiin syksystä 1944 kevääseen 1945.
Elokuvan pääosissa ovat Luukas Niskanen, Sannah Nedergård, Peter Franzén ja Babylon Berlin -sarjasta Suomessa tunnettu Volker Bruch.