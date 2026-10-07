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Hänellä oli suuria vaikeuksia Käpylän koulun nimen lausumisessa, mutta yleisön avustuksella hän onnistui siinä. Sen jälkeen hän kääntyi kuningatar Letizian puoleen, osoitti tätä sormellaan ja sanoi: "Tämän sinun täytyy oppia".

Hola! -lehti kirjoittaa hauskasta hetkestä, joka tapahtui, kun kuningas kertoi, kuinka paljon Suomessa puhutaan espanjaa. Hän kertoi, että Suomessa espanjaa opiskellaan myös kouluissa.

Suzanne Innes-Stubb otti iloisin mielin kuningatar Felizian vastaan vierailulle.

Tänään presidenttipari ja kuningaspari matkaavat Rovaniemelle, jossa presidentti Stubb ja kuningas Felipe tutustuvat Lapin lennoston ja Jääkäriprikaatin toimintaan sekä tapaavat varusmiehiä.

Presidenttipari ja kuningaspari vierailevat myös tiedekeskus ja museo Arktikumissa, jossa he tapaavat Rovaniemen kaupungin ja Lapin maakunnan edustajia sekä saamelaisedustajia ja tutustuvat Arktikumin näyttelyihin.