Kuningas Felipen suomen kielen ääntäminen sai aikaan hauskan tilanteen.
Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat parhaillaan valtiovierailulla Suomessa tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsusta.
Hola! -lehti kirjoittaa hauskasta hetkestä, joka tapahtui, kun kuningas kertoi, kuinka paljon Suomessa puhutaan espanjaa. Hän kertoi, että Suomessa espanjaa opiskellaan myös kouluissa.
– Suomen kouluissa on 23 000 oppilasta, jotka opiskelevat espanjaa. Heidän joukossaan ovat myös Käpylän koulun kaksikielisen puolen oppilaat.
Hänellä oli suuria vaikeuksia Käpylän koulun nimen lausumisessa, mutta yleisön avustuksella hän onnistui siinä. Sen jälkeen hän kääntyi kuningatar Letizian puoleen, osoitti tätä sormellaan ja sanoi: "Tämän sinun täytyy oppia".
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