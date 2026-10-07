Kuningatar Mette-Marit ei todennäköisesti suorita kuninkaallisia edustustehtäviä ennen ensi kesää.

Norjan hovissa kuningas Haraldin kuolemaa seurannut virallinen suruaika on päättymässä ja kuninkaalliset ovat palaamassa virallisiin edustustöihinsä. Heidän joukossaan ei ole kuitenkaan yhä kesäkuisesta keuhkonsiirrosta toipuva kuningatar Mette-Marit, 53.

Norjalainen VG kertoo, ettei kuningattarelle ole toistaiseksi suunniteltu virallisia edustustehtäviä ja hänen kalenterinsa on Norjan hovin mukaan tyhjä ensi kesään asti. Jo leikkauksen jälkeen tiedotettiin, että Mette-Maritilla olisi edessään pitkä, jopa kuukausia kestävä kuntoutus.

Mette-Marit sairastaa kroonista keuhkofibroosia, joka diagnosoitiin vuonna 2018.

Kuluvana syksynä Mette-Marit on esiintynyt julkisesti vain muutaman otteeseen, kuten esimerkiksi kuningas Haraldin hautajaisissa 9. syyskuuta.

Hänen puolisonsa, Norjan uuden kuningas Haakonin, 53, kalenteriin ei ole suunnitteilla syksylle tai talvelle merkittäviä virallisia ulkomaanmatkoja tai valtiovierailuja. Hovin mukaan Haakonin äiti kuningatar Sonja, 89, jatkaa myös yhä kuninkaallisten edustustehtävien hoitamista.

Hovi kertoo myös, että Haakonin ja Mette-Maritin esikoinen, tuore kruununprinsessa on palaamassa ensi vuoden alussa yliopisto-opintojensa pariin Australiassa.