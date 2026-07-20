Suomalaiset suojaavat ihoaan aiempaa ahkerammin, mutta yksi virhe toistuu erittäin monella.

Kesä on ihotautilääkäreiden vastaanotoilla kiireistä aikaa.

Yleisin syy tulla lääkäriin ovat Ihosairaalan ihotautilääkärin Carl Kyrklundin mukaan luomet.

– Ihmiset ovat kesällä vähemmissä vaatteissa ja huomioivat ihoaan tavallista enemmän. Ehkä on tullut oltua normaalia enemmän auringossa ja aletaan miettiä, että luomia onkin aika paljon, hän kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Aurinkorasvaa moni nykyään jo käyttää, mutta Kyrklundin mukaan sitä ei käytetä vieläkään tarpeeksi.

– Tiedämme sen, että ihmiset laittavat noin kolmasosan siitä määrästä, mikä kuuluisi laittaa. Eli sitä tulee laitettua aivan liian vähän.

– Ja sitten sitä voidaan laittaa vasta sen jälkeen, kun tuntee, että on jo palannut. Paras on käyttää aurinkosuojavoidetta systemaattisesti joka päivä.

Mikä on sopiva määrä aurinkorasvaa?

Rasvan määrässä ei kannata pihtailla. Oikea määrä aurinkorasvaa on Kyrklundin mukaan kaksi sormenmittaa kasvoille ja kaulalle ja kuusi teelusikallista koko vartalolle.